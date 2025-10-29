إعلان

8 صور ترصد العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير

كتب : محمد أبو بكر

08:10 م 29/10/2025

المتحف المصري الكبير

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انطلاقه السبت المقبل الأول من نوفمبر، وسط استعدادات غير مسبوقة.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2025، والذي يقضي بالسماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الذهب والفضة بفئات 1، 5، 10، 25، 50، و100 جنيه، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أضخم المتاحف الأثرية في العالم.

ووفقًا للقرار، ستصدر العملات التذكارية بمواصفات فنية دقيقة تضمن الجودة والدقة في الصناعة، حيث تُصنع فئة الجنيه الواحد من الفضة عيار 720، أي بنسبة 720 جزءًا من الألف فضة و280 جزءًا من النحاس، مع هامش مسموح به قدره 0.5% لضمان كفاءة التصنيع ومتانة المظهر النهائي.

ونشرت قناة "إكسترا نيوز الإخبارية"، صورة للعملات التذكارية من الذهب والفضة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (8)العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (6)العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (4)العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (3)العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (2)العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (1)العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (5)العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (7)

أسعار ومقر بيع العملات التذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير مجلس الوزراء عملات تذكارية المتاحف الأثرية

