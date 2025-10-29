نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2025، والذي يقضي بالسماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الذهب والفضة بفئات 1، 5، 10، 25، 50، و100 جنيه، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أضخم المتاحف الأثرية في العالم.

ووفقًا للقرار، ستصدر العملات التذكارية بمواصفات فنية دقيقة تضمن الجودة والدقة في الصناعة، حيث تُصنع فئة الجنيه الواحد من الفضة عيار 720، أي بنسبة 720 جزءًا من الألف فضة و280 جزءًا من النحاس، مع هامش مسموح به قدره 0.5% لضمان كفاءة التصنيع ومتانة المظهر النهائي.

أسعار العملات الفضية وفقًا لقرار الحكومة، جاءت كالتالي:

جنيه واحد: 2580 جنيهًا

خمسة جنيهات: 3010 جنيهات

عشرة جنيهات: 3440 جنيهًا

خمسة وعشرون جنيهًا: 4042 جنيهًا

خمسون جنيهًا: 4300 جنيه

مائة جنيه: 5160 جنيهًا

أما العملات الذهبية التذكارية فجاءت بأسعار كالتالي:

جنيه واحد: 84 ألف جنيه

خمسة جنيهات: 273 ألف جنيه

عشرة جنيهات: 420 ألف جنيه

خمسة وعشرون جنيهًا: 472.5 ألف جنيه

خمسون جنيهًا: 498.75 ألف جنيه

مائة جنيه: 551.25 ألف جنيه

أماكن شراء العملات التذكارية

أعلنت وزارة المالية، أنه يمكن للراغبين في اقتناء العملات التذكارية التوجه إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمقرها الكائن في 1 شارع دار السك – ميدان الحلبي – حي الدراسة، أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا، مشيرة إلى أن الدفع يتم عبر بطاقات الفيزا فقط.

