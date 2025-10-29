فتح الباب لمعلمي الخط العربي للعمل في أروقة الجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر عن حاجته لعدد من معلمي الخط العربي للعمل في الأروقة الأزهرية بالجامع وفروعه في المحافظات الخارجية، ويأتي هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، على الأهمية البالغة لتعليم وتعلم الخط العربي، مشيرًا إلى أنه يمثل "العماد في حفظ القرآن الكريم كتابةً، وكذلك في حفظ السُّنَّة النبوية الشريفة وسائر علوم الشريعة"

وأضاف فؤاد أن تعليم الخط العربي يهدف إلى تعزيز الفنون الإسلامية وغرسها في الأجيال الجديدة، كما أنه يكسب طلاب العلم العديد من المهارات القيمة مثل "الترتيب، والتنظيم، ودقة الملاحظة، والموازنة، ومراعاة النسب"، إلى جانب القيم الأخلاقية.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن فتح باب القبول للعمل بالرواق الأزهري يهدف إلى توفير كفاءات متخصصة ومؤهلة لتدريس أنواع الخطوط العربية (كالثلث، والنسخ، والرقعة، والديواني، والفارسي، والكوفي) وفن الزخرفة الإسلامية.

وأشار عودة إلى أن عملية الاختيار ستتم وفق شروط دقيقة تشمل:

1- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب في الخط العربي أو الزخرفة الإسلامية (دبلوم، بكالوريوس، أو ما يعادله من معاهد الخط العربي المعتمدة)، أو ممارسًا لفن الخط أو الزخرفة ممارسة تؤهله للتدريس بالرواق.

3- إجادة أحد أنواع الخطوط العربية (ثلث – نسخ – ديواني – رقعة – فارسي – كوفي) إجادة تامة.

4- تقديم نماذج أصلية من الأعمال الخطية المنفذة يدويًّا؛ لإثبات الكفاءة.

5- اجتياز الاختبار العملي والنظري المقرر من رواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر الشريف.

6- اجتياز المقابلة الشخصية الفنية أمام لجنة مختصة من رواق الخط العربي.

التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا