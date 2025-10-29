القاهرة - أ ش أ:

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم الأربعاء، أن الجهود التي بذلت في مشروع تطوير سوق العتبة بالمرحلة الأولى جاءت بالتنسيق بين جهات تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية للقناة "الأولى" بالتلفزيون المصري - : "إن عملية تطوير سوق العتبة كانت شاملة لتطوير مناطق الباعة الجائلين، بالإضافة إلى عملية تيسير حركة مرور السيارات، وتحسين واجهات المحال، حيث تم تطوير 105 واجهات محال، وترميم ورفع كفاءة 4 بنايات، وتجديد 11 عقارا في 3 شوارع، ليستفيد منها 500 فرد من البائعين".

وأضاف أنه تم مراعاة عدم التأثير على حركة البيع والشراء للبائعين، لتتم عملية التطوير على مراحل.. لافتا إلى أن البائعين شعروا بسعادة للتغيير والتنظيم الذي تم مقارنة بالوضع السابق، بالإضافة إلى عملية توزيع أماكن البيع التي تتم بصورة دقيقة لتحديد مكان لكل بائع بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي لمنطقة القاهرة التاريخية وتطويرها، وتسعى لتطوير المنطقة بالكامل وفقا للمخطط الأكبر لتطوير والحفاظ على الطابع التراثي لمنطقة القاهرة التاريخية والخديوية، بهدف تسهيل تجربة السائحين للمنطقة وزيادة عددهم.

وأوضح أن الدولة تسعى لزيادة عدد الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد ما يسهم في جذب المزيد من السياح.. لافتا إلى أن عملية التطوير في منطقة وسط البلد تتم بالتعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضارية بتنسيق كامل وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ومازال أمامها مراحل عديدة لتكتمل.