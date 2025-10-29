

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه في إطار الاتصالات المستمرة بشأن مستحقات ماسبيرو، التقى اليوم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، للمرة السادسة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي لمنظمة الإنكوساي الخامس والعشرين بمدينة شرم الشيخ.



وأوضح المسلماني، وفق بيان، أن وزير المالية أبلغه بانتهاء وزارة المالية من استكمال جميع البيانات الخاصة بملف معاشات ماسبيرو، بعد أسابيع من العمل المتواصل بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن الملف انتقل رسميًا من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هناك رؤية أوسع وضعتها وزارة المالية لدعم الهيئة ومساندتها في أداء مهامها وإنجاز رسالتها الإعلامية والوطنية، مؤكدًا أن التعاون المؤسسي بين الجانبين يسير بخطى إيجابية وثابتة.



واختتم المسلماني بتجديد الشكر باسم أبناء ماسبيرو وكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته الكريمة بحل أزمة معاشات ماسبيرو واستعادة قوة الإعلام الوطني ودوره الريادي في خدمة الدولة والمجتمع.