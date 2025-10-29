إعلان

المسلماني: استكمال ملف معاشات ماسبيرو والمالية أرسلته لرئاسة الوزراء

كتب : عمر صبري

02:05 م 29/10/2025

الكاتب أحمد المسلماني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه في إطار الاتصالات المستمرة بشأن مستحقات ماسبيرو، التقى اليوم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، للمرة السادسة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي لمنظمة الإنكوساي الخامس والعشرين بمدينة شرم الشيخ.


وأوضح المسلماني، وفق بيان، أن وزير المالية أبلغه بانتهاء وزارة المالية من استكمال جميع البيانات الخاصة بملف معاشات ماسبيرو، بعد أسابيع من العمل المتواصل بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن الملف انتقل رسميًا من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء.


وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هناك رؤية أوسع وضعتها وزارة المالية لدعم الهيئة ومساندتها في أداء مهامها وإنجاز رسالتها الإعلامية والوطنية، مؤكدًا أن التعاون المؤسسي بين الجانبين يسير بخطى إيجابية وثابتة.


واختتم المسلماني بتجديد الشكر باسم أبناء ماسبيرو وكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته الكريمة بحل أزمة معاشات ماسبيرو واستعادة قوة الإعلام الوطني ودوره الريادي في خدمة الدولة والمجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكاتب أحمد المسلماني معاشات ماسبيرو رئاسة الوزراء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء