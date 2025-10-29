موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025



تبدأ مصر منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025 رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي، وهو الموعد المحدد في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 المنظم لنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.



وبذلك، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.



يُذكر أن نظام التوقيت الصيفي كان قد توقف في مصر لمدة سبع سنوات، قبل أن تقرر الدولة إعادته مجددًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023.



