للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من عبوات "غير مطابقة" لمحلول الغسيل الكلوي

كتب : أحمد جمعة عسكر

01:05 م 29/10/2025

هيئة الدواء المصرية

حذرت هيئة الدواء من عبوات غير مطابقة للمواصفات لمحلول يستخدم في جلسات الغسيل الكلوي.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة منشور حمل رقم 81 لسنة 2025، بالتحذير من التشغيلة رقم "354/48/2025"، من مستحضر "H.D.S (1048)" من إنتاج شركة "النصر"، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة هذه التشغيلة للمواصفات القياسية المُعتمدة من معامل الهيئة.

ومستحضر H.D.S (1048) هو محلول يستخدم في جلسات الغسيل الكلوي.

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها مثل هذا التحذير، إذ سبق وأن حذرت الهيئة أيضا من تداول أو استخدام خمس تشغيلات غير مطابقة للمواصفات من محلول الغسيل الكلوي "H.D.S (1048)".

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ إجراءات سحب وتحريز هذه التشغيلات من الأسواق، مع وقف تداولها نهائيًا، حفاظًا على صحة المواطنين.

Screenshot 2025-10-29 124609

