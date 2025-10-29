الزراعة: تحصين 421 ألف رأس ماشية خلال 3 أيام ضد الحمى القلاعية



كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها السبت الماضي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد حصنت أكثر من 421 ألف رأس ماشية حتى الآن، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى للحملة على مستوى جميع المحافظات.



وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة حرصت على توفير اللقاحات المعتمدة محليًا بجودة عالية، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل للمديريات البيطرية، لضمان وصول الحملة إلى جميع القرى والمناطق الريفية، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.



وأشار الأقنص إلى أن الجهود الميدانية ترافقها أنشطة إرشادية مكثفة بالتنسيق مع إدارات الإرشاد البيطري بالمحافظات، للتوعية بأهمية التحصين الدوري ودور الطبيب البيطري في حماية القطيع، مؤكدًا استمرار أعمال التحصين طوال فترة الحملة حتى تحقيق التغطية الكاملة المستهدفة على مستوى الجمهورية.



وأوضح أن الهيئة كانت قد نفذت مأموريات تقصٍ وبائي ميدانية خلال شهر سبتمبر الماضي بجميع المحافظات لتقييم الوضع الصحي للحيوانات قبل بدء الحملة، لافتًا إلى أن أعمال التقصي شملت 896 قرية و7456 منزلًا و30 سوقًا، تم خلالها فحص 65,850 رأسًا من الأبقار، و39,416 رأسًا من الجاموس، و44,762 رأسًا من الأغنام، و32,991 رأسًا من الماعز، و2,023 جملًا، ضمن خطة الهيئة للرصد الوبائي.



وأكد رئيس الهيئة أن الحملة تكتسب أهمية خاصة مع دخول فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة التزام المربين بتحصين حيواناتهم في المواعيد المحددة لضمان حمايتها ورفع مناعتها ضد العدوى.



ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون الكامل مع اللجان البيطرية والسماح بالكشف والتحصين وتسجيل البيانات، مع إمكانية التواصل على الخط الساخن رقم (19561) للإبلاغ عن أي حالة مرضية أو طلب تحصين داخل القرى والمراكز، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لمستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بقطاع الزراعة.