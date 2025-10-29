

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.



وقالت غانم في تصريحاتها لمصراوي إن من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء حارة خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء ومعتدلة في أوائل الليل وبرودة في آخره مشيرا إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.



ووجهت غانم نصائحها للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية خلال فترات الليل التي تشهد فيها البلاد أجواء باردة وذلك تجنبا للإصابة بنزلات البرد أو الأمراض الصدرية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية::







القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة، الصغرى 20 درجة.







الإسكندرية: العظمى 29 درجة، الصغرى 19 درجة.







مطروح: العظمى 28 درجة، الصغرى 17 درجة.







سوهاج: العظمى 34 درجة، الصغرى 19 درجة.







قنا: العظمى 35 درجة، الصغرى 18 درجة.







أسوان: العظمى 36 درجة، الصغرى 22 درجة.



اقرأ أيضاً:



شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل



بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا

محافظ القاهرة: تزيين الطرق بأعلام الدول المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير





