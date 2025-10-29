بدء تسليم وحدات مشروع "فاليرا داون تاون" بحدائق أكتوبر مطلع يناير 2026

بالصور.. "العمل" تحتفل بتخريج أول دفعة من السيدات المعيلات في المنوفية

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن مواعيد تسليم وحدات مشروع "فاليرا داون تاون" ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" محور متوسطي الدخل، والذي يضم 219 عمارة سكنية، موضحًا أن عملية التسليم ستتم على 3 مراحل متتالية.

وأوضح الجهاز أن المرحلة الأولى ستبدأ من 1 أبريل 2026 وحتى 30 مارس 2026، وتشمل تسليم 71 عمارة، تليها المرحلة الثانية خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل 2026، وتشمل 88 عمارة.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فمن المقرر أن تبدأ في 7 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو 2026، وتشمل تسليم 60 عمارة، ليكتمل بذلك تسليم المشروع بالكامل قبل منتصف عام 2026.

وأكد جهاز المدينة أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية عصرية تلبي احتياجات المواطنين من متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على استكمال أعمال المرافق والخدمات لضمان جاهزية المشروع للتسليم في المواعيد المحددة.