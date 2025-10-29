تنظِّم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلين لفرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج رانيا جمال، وتصميم الديكور والجرافيك محمد عبد الرازق، حيث تُقدَّم الأوبرا الكوميدية القصيرة «التليفون» للموسيقار الإيطالي العالمي مينوتّي، ويؤديها السوبرانو إنجي محسن والباريتون عزت غانم، إلى جانب مختارات من الأوبريتات العالمية، وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 30 و31 أكتوبر على المسرح الصغير.

تأتي الحفلتان ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى عرض مختلف أشكال الفنون الجادة للجمهور المصري، وتضمان فاصلين؛

الأول لأوبرا «التليفون» التي تدور في فصل واحد حول شخصية «لوسي» التي تقضي معظم وقتها في المحادثات الهاتفية، بينما يحاول صديقها «بن» طلب يدها للزواج، إلا أن رنين الهاتف يقاطعه باستمرار، حتى يكتشف أن الوسيلة الوحيدة لإخبارها برغبته هي الهاتف نفسه.

أما الفاصل الثاني فيشمل مختارات من أوبريتات لكل من فرانز ليهار وأميريش كالمان، يؤديها الفنانون: منى رفلة، جيهان فايد، هشام الجندي، أسامة علي، مينا رافائيل، ونورا الألفي.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة قدّمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم ريبرتوارها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.