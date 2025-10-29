بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا

كتب- أحمد جمعة

يعد قرار العلاج على نفقة الدولة أحد الحلول الرئيسية التي توفرها الحكومة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مما يتيح لهم الحصول على الخدمات الطبية مجانًا دون تحمل أي أعباء مالية.

وقالت وزارة الصحة إن مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز أسبوعًا، بينما يتم إصدارها خلال 48 ساعة فقط في حالات الطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، يتعين على المريض اتباع الخطوات التالية:

* التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها.

* إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، بمعرفة الأطباء المختصين بالمستشفى.

* تحرير تقرير اللجنة الثلاثية، وهو تقرير طبي معتمد من المستشفى يوضح التشخيص وخطة العلاج المطلوبة.

* يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وإرفاق المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى توجه المريض لأي جهة أخرى.

* يتم مراجعة الطلب إلكترونيًا، وإصدار القرار في حالة استيفاء الشروط، مع إخطار المريض برسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول، لتوجيهه إلى المستشفى المعتمدة للعلاج.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

* صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمريض.

* تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.

* التقرير الطبي والأبحاث الحديثة الدالة على الحالة المرضية.

آلية متابعة الطلب والاستعلام عن القرار

ويتم الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة، إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد إصدار القرار، يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا