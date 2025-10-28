كتبت - داليا الظنيني:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل جديدة بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدة أن هذا الحدث الاستثنائي هو "هدية مصر للعالم"، باعتباره أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، هي الحضارة الفرعونية.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "الصورة" المُذاع على شاشة "النهار"، أن الاستعدادات جارية لتقديم حفل يليق بأهمية الحدث، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات الفنية والعروض المصاحبة في السادسة مساءً، على أن يبدأ الحفل الرئيسي في السابعة والنصف مساءً.

وذكرت أن مدة الحفل الرسمي تتراوح بين ساعة وعشر دقائق إلى ساعة ونصف الساعة.

وتابعت: "تتضمن الفعاليات جولة للرؤساء والضيوف الكبار، يليها كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيشهد الحفل عرض كلمات قصيرة مسجلة لشخصيات عامة مرموقة، هم: وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو".

وكشفت الحديدي عن مفاجأة فنية، حيث أكدت أن الحفل سيشارك في تقديمه "فنانة كلنا بنحبها وبقالها فترة بعيدة وبتوحشنا"، رافضة الإفصاح عن اسمها، لكنها أعربت عن تمنيها أن تكون المعلومة دقيقة، ما يضيف عنصر تشويق للحدث المرتقب.

وأكدت أن المتحف نفسه سيكون هو البطل الرئيسي في العروض الفنية المبهرة، إلى جانب الملك الذهبي توت عنخ آمون.

واختتمت لميس الحديدي تصريحاتها بتأكيد أهمية الحفاظ على هذا الإرث الحضاري قائلة: "مصر، أينما تولي وجهك فيها، هناك أثر وجمال وتاريخ وحضارة، علشان كده لازم نحافظ على حضارتنا ونحضنها، ونعلم أولادنا إن دي بلد الحضارة".