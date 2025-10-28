كتبت - داليا الظنيني:

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد مجلس الكنائس العالمي، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالدفء الإنساني والروحاني واستمر أكثر من 80 دقيقة.

وقال البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إن أعضاء الوفد أبدوا دهشتهم من استضافة مصر نحو 5 ملايين ضيف سوداني، مشيدين بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في احتضان الأشقاء.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث بروح إنسانية راقية، وتناول مفاهيم التعايش والسلام وحرية الاعتقاد، مؤكدًا أن مصر تتيح الحرية الكاملة للجميع.

وأشار البابا إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، منها ما دار في قمة شرم الشيخ، حيث أوضح الرئيس للوفد تفاصيل لم تكن معروفة من قبل، كما طلب دعم قرارات القمة والمساهمة في خطوات إعمار غزة.

ولفت إلى أن أعضاء الوفد أشادوا بدور مصر في تحقيق الاستقرار والسلام في القطاع، وبجهودها في محاولة حل الأزمة السودانية واحتضان المتضررين من الحرب.

واختتم البابا تواضروس تصريحاته بالتأكيد على سعادة الوفد بلقاء الرئيس، معربًا عن امتنانه لكل كلمة طيبة خرجت من الرئيس السيسي، والتي قدّمت — على حد تعبيره — "صورة مشرّفة عن مصر أمام العالم".