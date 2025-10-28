الأنبا إرميا يشيد بجهود شيخ الأزهر الشريف في ترسيخ قيم التسامح والسلام

أشاد الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو ترسيخ قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية في جميع أنحاء العالم؛

جاء ذلك خلال زيارة الأنبا إرميا يرافقه الأنبا فلوباتير أسقف أبو قرقاص، مقرر عام بيت العائلة المصرية بمحافظة المنيا، لجامعة الأزهر، اليوم، لتقديم التهنئة بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتكليف الدكتور مصطفى عبد الغني، نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشئون الوافدين.

وثمن الأنبا إرميا كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي ألقاها في اللقاء العالمي «إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام» في روما بإيطاليا، مؤكدًا أنها تسهم بشكل كبير في إرساء دعائم المحبة والسلام بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

وفي ختام الزيارة قدم الأنبا إرميا التهنئة للدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، على ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس الجامعة، متمنيًا له التوفيق والسداد.

