مخالفات البناء.. تخفيض 25% من قيمة التصالح في هذه الحالات

كتب : محمد نصار

03:11 م 28/10/2025

مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مُقابل التصالح.

ينطبق ذلك في حالة السداد الفوري لكامل مبالغ مقابل التصالح، في حالة التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التنمية المحلية التصالح علي مخالفات البناء

