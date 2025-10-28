في ذكرى ميلاده.. نجل الشيخ سيد طنطاوي يكشف أسرارًا جديدة في حياة والده

كشف المستشار عمرو طنطاوي نجل شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي عن أسرار جديدة في حياة والده، الذي ولد في مثل هذا اليوم بقرية سُليم بمحافظة سوهاج عام 1928م

وقال طنطاوي في تصريحات لمصراوي، الاثنين: "والدي رحمه الله كان محبًا لعمله ومخلصا له، ويراعي المولى عز وجل فيه وفي كل تصرفاته ابتغاء مرضاة الله، وكان يقوم بتربيتنا على ذلك، وكان دائما ما يردد دعاء:" اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم".

وتابع نجل الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: "والدي كان دائما يوصيني بالذهاب إلى العمل قبل الوقت المحدد بفترة كافية، وكان يدعو إلى الاقتصاد في كل شيء، وأكد أكثر من مرة أن الحروب المقبلة ستكون بسبب المياه".

وأوضح عمرو طنطاوي: "والدي قبل سفره إلى السعودية في التاسع من مارس عام 2010 كان يتمتع بصحة جيدة ولم يشكو أي آلام، وتمنى الدفن في البقيع، وأصيب بأزمة قلبية في العاشر من مارس 2010 وتوفى بعدها على الفور، وتم دفنه بالبقيع بعد أن حقق المولى عز وجل أمنيته".

وكشف نجل المستشار محمد سيد طنطاوي، أن والده أهدى المصحف المفّسر لوزارة التربية والتعليم لتقوم بطباعته وتوزيعه بالمجان.

وتحل في الـ 28 من أكتوبر كل عام، ذكرى ميلاد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي ولد في مثل هذا اليوم بقرية سُليم بمحافظة سوهاج عام 1928م

