حالة الطقس.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في الحرارة وفرص أمطار



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشهد حالة من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بعد موجة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.



وأشارت منار غانم، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إلى استمرار الأجواء خلال فترات النهار حارة، حيث تزيد درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بنحو درجتين، وتسجل القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد بين 30 و35 درجة.



وأشارت إلى أن الطقس سيبقى مستقرًا على أغلب أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع، لكن مع غياب أشعة الشمس وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لتتراوح بين 16 و17 درجة على المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.



ونصحت منار غانم، المواطنين بارتداء ملابس خريفية خفيفة في فترات الليل أو الصباح الباكر لتجنب الشعور بالبرودة، لافتة إلى أن نشاط الرياح خلال الفترة الحالية سيكون نسبيًا، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.



وأضافت أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المسارات، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



