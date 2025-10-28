هل انخفاض أسعار الحج السياحي يُعني تراجع مستوى الخدمات؟ السياحة تُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن انخفاض أسعار برامج الحج هذا العام يرجع بالأساس إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن أغلب بنود الإنفاق في الرحلات تتم داخل المملكة العربية السعودية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد،إن سعر الدولار العام الماضي كان يتجاوز 50 جنيهًا، بينما يبلغ حاليًا نحو 48 جنيهًا، وهو ما انعكس على تكلفة البرامج، قائلًا: «انخفض سعر برنامج الحج السياحي خمس نجوم بنحو 20 ألف جنيه، والحج الاقتصادي بنحو 5000 جنيه».

وأوضح أن الانخفاض في الأسعار لا يعني تراجع مستوى الخدمات، مضيفًا: «مواصفات البرامج السياحية للحج ثابتة، والفنادق الخمس نجوم مصنفة بدقة وفق المسافة من الحرم، وبعض الخدمات تمت زيادتها بالتنسيق مع مؤدي الخدمة في المملكة».

وتابع: «تكلفة الحج في مصر أقل من نظيرتها في الدول العربية والأوروبية وحتى الولايات المتحدة».

وأوضح أن الضوابط الجديدة المعتمدة من وزير السياحة والآثار لم تتغير، مبينًا أن توزيع الأعداد يشمل 7500 حاج من فئة الخمس نجوم، و18 ألف حاج من الفئة الاقتصادية (طيران)، و5750 حاجًا للسفر البري بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه.

