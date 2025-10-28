ما الفئات المسموح لها حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

تحولت زيارة المتحف المصري الكبير، إلى حلم يراود ملايين السياح والمصريين على حد سواء، لما يحتويه المتحف من كنوز مصرية قديمة وقاعات عرض عالمية.

وخصصت إدارة المتحف حضور حفل الافتتاح لكبار الزوار من ملوك ورؤساء دول، فيما سيُتاح للجمهور العادي زيارة المتحف ابتداءً من 4 نوفمبر، للاستمتاع بعروض ومقتنيات التاريخ الفرعوني والحضارات الأخرى.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

يقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يُقام في 1 نوفمبر 2025 بحضور كبار القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن يتم فتح أبوابه للجمهور العام بدءًا من 4 نوفمبر 2025.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

جاءت أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير، كما يلي:

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير:

- للمصريين:

- البالغين: 200 جنيه.

- الطلاب: 100 جنيه.

- الأطفال: 100 جنيه.

- كبار السن: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب:

- البالغين: 1200 جنيه.

- الطلاب: 600 جنيه.

- الأطفال: 600 جنيه.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

- البالغين: 600 جنيه.

- الطلاب: 300 جنيه.

- الأطفال: 300 جنيه.

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"