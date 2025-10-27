وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران وزير العمل، أن حملات التفتيش على المنشآت لضمان التزامها بالحد الأدنى للأجور مستمرة دون توقف، مشيرًا إلى أن الفرق تمكنت من زيارة 1065 منشأة خلال الأيام العشرة الماضية فقط.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "احنا مستمرين في الحفاظ على حقوق العمال، ولابد أن يكون هناك ضبط للسوق".

وأضاف الوزير أنه سيقود شخصيًا حملتي تفتيش الأربعاء والخميس القادمين، مؤكدًا: "هننزل على كل الشركات في مناطق معينة بتفتيش بأعداد كبيرة جدًا، علشان الناس تتابع أن القانون تم وسيُنفذ".

وتابع محمد جبران وزير العمل، أن الهدف هو تحقيق الأمان الوظيفي للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأشار جبران إلى أن الرسالة موجهة أيضًا لأصحاب الأعمال، مؤكدًا: "مش هنطمئن غير لما كل عامل ياخد حقه طبقًا للقانون".

كما كشف عن توفير 250 وظيفة فورية مع شركة هواوي، و2000 وظيفة أخرى في أحد الملتقيات الوظيفية، مشددًا على سعيه لرفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات أعلى.

وأكد الوزير أن الغرامات لا تطال العمال، بل تقتصر على أصحاب العمل المخالفين، موضحًا: "العامل ليس طرفًا، احنا اللي بندقق وبنشوف المخالفة ضد صاحب المنشأة".

وأشار إلى أن القضايا تُحال للمحاكم وتُنتهى في أقل من ثلاثة أشهر، مع غرامات مغلظة تهدف إلى ردع المخالفين.

وأكد الوزير على استمرار الحملات دون جدول زمني محدد، قائلاً: "مفيش وقت زمني لتطبيق الحد الأدنى.. مستمر إلى ما لا نهاية حتى يتم التطبيق في كل المنشآت".