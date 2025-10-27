بعد انخفاضها.. ما أسعار برامج الحج السياحي 2026 وآخر موعد للتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ-2026، أسعار الحج السياحي الاقتصادي بري وطيران والخمس نجوم.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج السياحي الاقتصادي بري وطيران والخمس نجوم، كما يلي:

أسعار الحج السياحي الاقتصادي طيران 2026

بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي الاقتصادي (طيران) فئة "أ"، والذي يشمل الإقامة في فنادق بمكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 1250 مترًا من الحرم المكي، نحو 285 ألف جنيه مصري للحاج الواحد.

وبلغ برنامج الحج الاقتصادي فئة "ب"، فيشمل الإقامة في فنادق تبعد ما بين 1250 إلى 2000 متر من الحرم، بتكلفة تصل إلى 265 ألف جنيه مصري، مع توفير جميع الخدمات الأساسية التي تضمن راحة الحجاج طوال فترة الإقامة.

بحسب ضوابط الحج السياحي 2026، فإن برنامج الحج السياحي الاقتصادي فئة "ج"، يتضمن تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد الإقامة بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر وغيرها، وتبلغ قيمة البرنامج 245 ألف جنيه مصري.

أسعار برنامج الحج السياحي البري فئة (أ)

بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي البري فئة "أ" نحو 250 ألف جنيه مصري، ويتضمن الإقامة في فنادق بمكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 1250 مترًا من الحرم.

أسعار برنامج الحج البري فئة (ب)

بحسب ضوابط الحج السياحي، سجل برنامج الحج البري فئة "ب"، في فنادق تبعد ما بين 1250 إلى 2000 متر عن الحرم المكي، تكلفة تبلغ 240 ألف جنيه مصري.

أسعار برنامج الحج البري فئة (ج)

سجل برنامج الحج البري فئة "ج" حيث يتم تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية، النزهة، الزاهر، وغيرها)، 220 ألف جنيه.

أسعار الحج الخمس نجوم 2026

حددت وزارة السياحة والآثار، وفقًا لضوابط الحج السياحي 2026، أسعار الحج الخمس نجوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سياحي خمس نجوم – أبراج كدانة (من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا): 645,000 جنيه.

سياحي خمس نجوم – مخيمات خمس نجوم (أ) (من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا): 560,000 جنيه.

سياحي خمس نجوم (ب) (من 250 مترًا من ساحة الحرم حتى 1250 مترًا): 500,000 جنيه.

يذكر أن أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي، بقيم تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع ضمان رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

موعد انتهاء التقديم في الحج السياحي 2025-2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن موعد إغلاق التقديم لـ الحج السياحي 1447هـ-2026.

وأوضحت الوزارة، أن موعد إغلاق باب التقديم للراغبين في أداء مناسك الحج السياحي 1446هـ - 2025.

وأوضحت الوزارة، أن موعد انتهاء فترة تلقي الطلبات التقديم على الحج السياحي 2026 سيكون يوم 30 أكتوبر 2025.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025

بينت الوزارة، أن موعد إجراء قرعة الحج العلنية سيكون يوم 4 نوفمبر 2025، بينما يتم تسجيل التضامنات بين الشركات من 5 إلى 10 نوفمبر 2025، فيما يتم استكمال معاينات السكن وتوثيق العقود حتى 15 يناير 2026.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.

