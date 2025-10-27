توجيه مهم من وزيرة التضامن بشأن طلاب أبناء أسر تكافل وكرامة

كتب- عمرو صالح:

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بتنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر " تكافل وكرامة" بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه، وذلك على مدار العام.

ويأتي تنظيم تلك الزيارات ضمن جهود الوزارة لتعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، وتنمية الوعي بالحضارة المصرية العريقة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

ومن المقرر أن تنظم هذه الزيارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإتاحة الفرصة لطلاب وحدات التضامن الاجتماعي للاستمتاع بتجربة ثقافية وإنسانية فريدة داخل أحد أهم الصروح الحضارية في العالم، والتعرف على كنوز مصر الأثرية وما تمثله من رمز للهوية الوطنية.

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها 31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفيذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

