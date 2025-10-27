كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال الاتفاقية إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإعداد تقرير عنها، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.