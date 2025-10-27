مستشفى بدر الجامعي توضح تفاصيل استقبال 38 مصابًا في حادث طريق السويس



أصدرت مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان بيانًا بشأن الحادث المروع الذي وقع مساء السبت ٢٥ أكتوبر على طريق القاهرة – السويس، موضحة أنها استقبلت ٣٨ مصابًا جراء الحادث، تم استقبالهم جميعًا بقسم الطوارئ، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة على الفور.



وأضافت المستشفى أنه تم إبلاغ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، فور وقوع الحادث، حيث تابع تطورات الموقف على مدار الساعة، إلى جانب الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، التي وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار جميع الأطقم الطبية، واستدعاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدعم جهود الطوارئ.



وبحسب بيان، أشارت المستشفى إلى أنه توجه فورًا إلى موقع العمل الميداني داخل المستشفى كل من الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور محمد عزت، القائم بأعمال مدير عام المستشفى، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومساندة الفريق الطبي.



وأوضحت جامعة حلوان أن المستشفى قدمت الإسعافات والعلاج اللازم لجميع الحالات، حيث تحسنت حالة ٢١ مصابًا بعد تلقي العلاج والفحوصات اللازمة، وتم تحويلهم للمتابعة بالعيادات الخارجية، فيما دخلت ٣ حالات إلى العمليات الجراحية لإجراء استكشاف للبطن، وتم تحويلهم لاحقًا إلى وحدة الرعاية المركزة الجراحية، بينما خرجت ١٤ حالة بناءً على طلب ذويهم بعد استقرار حالتهم وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى.



وفي ختام البيان، وجهت إدارة المستشفى الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، على تعاملهم المهني والاحترافي مع هذا العدد الكبير من المصابين، مشيدة بجاهزية المستشفى الكاملة من حيث توافر كافة التخصصات والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل بكميات كافية.





