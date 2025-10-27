إعلان

مطار الغردقة يسجل أعلى حركة تشغيل منذ بداية 2025

كتب : محمد أبو بكر

11:38 ص 27/10/2025

مطار الغردقة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الطيران المدني، تزامنًا مع انطلاق الموسم الشتوي لعام 2025، أن مطار الغردقة الدولي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة التشغيل خلال يوم واحد، السبت 25 أكتوبر 2025، حيث تجاوز عدد الركاب حاجز 53 ألف مسافر، في أعلى معدل تشغيلي منذ بداية العام.

وأضافت وزارة الطيران، في بيان اليوم، أن البيانات الإحصائية الرسمية أظهرت أن عدد الركاب بلغ 53,169 راكبًا مقارنة بـ 43,869 راكبًا في اليوم ذاته من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21.2%.

وأوضحت أن عدد الرحلات الجوية ارتفع إلى 335 رحلة مقابل 289 رحلة خلال العام الماضي، بزيادة 16%، وهو ما يعكس الارتفاع المستمر في معدلات السفر من وإلى المقاصد السياحية المصرية مع بداية الموسم الشتوي.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أن هذا النمو يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطتها في تطوير منظومة المطارات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم قطاعي الطيران والسياحة باعتبارهما من أهم ركائز الاقتصاد القومي، مع الاستعداد لإطلاق مشروعات تطوير جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة الطيران خلال الفترة المقبلة.

مطار الغردقة وزارة الطيران المدني الغردقة

