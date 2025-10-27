وزير الثقافة يتفقد المركز الثقافي بالجيزة.. ويوجه بسرعة افتتاحه

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المركز الثقافي بالجيزة، حيث تابع فعاليات الدورة التدريبية المقامة ضمن برنامج "تنمية مهارات مديري المواقع بالأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة العامة لقصور الثقافة"، والتي يشارك بها 57 متدربًا من مديري المواقع الثقافية التابعة للأقاليم وديوان عام الهيئة.

جاء ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المكثفة لمتابعة سير العمل في المواقع الثقافية بمختلف المحافظات.

وخلال جولته، وجّه وزير الثقافة، بسرعة استكمال أعمال منظومة الحماية المدنية بالمركز الثقافي بالجيزة، بما يضمن استيفاء الاشتراطات الأمنية والفنية، تمهيدًا لاستئناف العمل بالمركز بكامل طاقته، واستضافة فعاليات ثقافية وفنية على مسرحه تخدم جمهور المحافظة.

واستمع وزير الثقافة، إلى مقترحات المتدربين المشاركين في البرنامج حول سُبل تطوير منظومة العمل داخل المواقع الثقافية بمختلف المحافظات، والتي تمحورت حول تحديات صِغَر مساحة بعض بيوت الثقافة، والحاجة إلى تنويع الأنشطة وجذب فئات جديدة من الجمهور.

وشدّد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، على أهمية تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، والانفتاح بالأنشطة الثقافية خارج أسوار المواقع، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والساحات العامة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية، ونشر قيم الإبداع والمعرفة في مختلف ربوع مصر.

وأكد وزير الثقافة، أن تأهيل الكوادر الثقافية وتطوير قدراتهم يأتي على رأس أولويات الوزارة، باعتبارهم حجر الزاوية في تحقيق العدالة الثقافية وترسيخ الدور التنويري للمؤسسات الثقافية في خدمة المواطن المصري.

وأشار إلى أن برنامج "تنمية مهارات مديري المواقع بالأقاليم الثقافية" الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، يأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتطوير أداء العاملين بالمواقع الثقافية والارتقاء بقدراتهم الإدارية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات.

