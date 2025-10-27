اليوم.. افتتاح المعرض الـ47 لمجموعة فنانى اللقطة الواحدة بالأوبرا

(أ ش أ):

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، اليوم الإثنين المعرض السابع والأربعون لمجموعة فناني اللقطة الواحدة بعنوان “حقول عياد” استلهاما من لوحة ” العمل فى الحقل” للفنان الرائد راغب عياد، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا المصرية – فى بيان – أن المعرض يأتي ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر قيم الجمال في المجتمع، ويستمر يوميًا حتى يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر المقبل، من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا ومن الرابعة والنصف مساء إلى الثامنة والنصف مساء، عدا يوم الجمعة، ويضم 73 لوحة من إبداعات 33 فنانا جاءت نتاج ورشة امتدت عدة أسابيع بمتحف الفن المصري الحديث لاستلهام لوحة “العمل في الحقل” للفنان الرائد راغب عياد لتسفر التجربة عن رؤى متعددة للعمل المستهدف بمختلف الأساليب والزوايا التي تحمل شخصية كل مشارك، وهى السمة المميزة للمجموعة التي ظهرت في كل معارضها على مدار الأعوام السابقة، كما يصاحب المعرض مجموعة متميزة من الورش الفنية المجانية يقدمها مجموعة من كبار الفنانين.