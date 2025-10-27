إعلان

أستاذ فيزياء الفلك: لا دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض

كتب : مصراوي

04:45 ص 27/10/2025

الدكتور أسامة شلبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور أسامة شلبية، أستاذ فيزياء الفلك والفضاء بجامعة القاهرة، أن الحياة خارج كوكب الأرض لم تثبت علميًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل ما يُعرف عن الأجسام الفضائية هي أجسام طبيعية أو نفايات فضائية ناتجة عن الأقمار الصناعية.

وأضاف "شلبية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك نيازك ومذنبات وشهب موجودة بالفعل، وبعضها يدخل الغلاف الجوي فيحترق، وأحيانًا تبقى في الفضاء، لذا فإن احتمال اصطدام طائرة بها وارد لكنه نادر، موضحًا أن المذنبات تأتي من مناطق معروفة، مؤكدًا أن "الأطباق الطائرة" أو الظواهر الغامضة تصنف علميًا أي ظواهر غير معرّفة، وأنها ليست كائنات حية أو عاقلة، ولا دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض أو تتواصل مع البشر.

وقال: "الأبحاث مستمرة للبحث عن دلائل على وجود حياة في كواكب أخرى، لكن حتى الآن لم يُثبت وجود أي كوكب مأهول أو صالح للحياة، كل ما يُثار في الإعلام هو مبالغات أو سوء تفسير لظواهر فلكية طبيعية"، مشددًا على أن كل المعلومات العلمية المتوفرة تؤكد أن الأجسام الفضائية موجودة، لكنها ليست كائنات حية، وأن القول بوجود زيارات لكائنات فضائية للأرض لا أساس له علميًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة شلبية الفلك والفضاء كوكب الأرض الأقمار الصناعية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران