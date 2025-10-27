طقس الساعات المقبلة.. شبورة مائية وأمطار خفيفة وحرارة مرتفعة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين والظواهر الجوية، حيث تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ومتقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 22 و28 كم/س، مع حالة اعتدال في البحرين المتوسط والأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

وبحسب هيئة الأرصاد، يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا يميل للبرودة في آخره.