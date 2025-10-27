البنك الأهلي يكشف تفاصيل مبادرة "افتح حسابك في مصر" للمصريين بالخارج

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، عن إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك المركزي وبنك مصر، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمصريين المقيمين في الخارج.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار": "المبادرة خاصة بالشمول المالي وبدأنا تنفيذها في الخارج لتقديم خدمات مالية للمصريين المقيمين بالخارج".

وأضاف الأتربي أن المبادرة تشمل 16 دولة، موضحاً أن "المصريين يتوجهون إلى السفارات والقنصليات لتقديم مستند البطاقة أو جواز السفر الساري والتوقيع على نموذج فتح الحساب"، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للحساب الأجنبي يبلغ 15 ألف دولار وبالعملة المحلية 750 ألف جنيه.

وتابع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن هذه الحدود تمثل مرحلة بداية لتشجيع العملاء، مؤكداً أن العميل إذا أراد زيادة المبلغ المودع فعليه استيفاء مزيد من المستندات مثل مستندات "اعرف عميلك"، وإذا أراد زيادة حدود الحسابات فعليه الانتظار حتى يعود لمصر.

وأشار إلى تطور نسبة الشمول المالي في مصر، قائلاً: "نسبة الشمول المالي وصلت إلى 76.6% من إجمالي السكان البالغين في عام 2025، بعدد 63 مليون عميل، بينما كانت النسبة في عام 2016 لا تتجاوز 15%"، معتبرًا أن المبادرة تساهم في تشجيع مزيد من الشرائح على الدخول في المنظومة المالية.

وأكد الأتربي أن المبادرة مستمرة وليست محددة المدة، مشيرًا إلى أنها تستهدف المصريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج، وتبدأ بقيمة 15 ألف دولار للحساب الأجنبي أو 750 ألف جنيه للحساب بالجنيه المصري.