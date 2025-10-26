بالأسماء.. "الجبهة الوطنية" يحصد 10 مقاعد في هيئات مكاتب لجان الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والتي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر لكل لجنة، عن تمثيل متوازن لحزب الجبهة الوطنية داخل 10 لجان نوعية.

وحصد الحزب المقاعد التالية:

1- شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

2- المستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

3- محمد نبيل سليمان دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- جلال عبد الله عبد العزيز القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

5- شريف وديع ناشد سرجيوس، وكيل لجنة الصحة والسكان.

6- محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، أمين سر للجنة الزراعة والري.

7- سيف محمد سامح زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة.

8- سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

9- ياسر السيد عبد المقصود علي، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

10- فهمي عبد الرؤوف فهمي كامل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.

ويأتي الإعلان عن تشكيل اللجان ضمن استكمال إجراءات المجلس لتفعيل أعماله البرلمانية، إذ تتولى هذه اللجان دراسة الموضوعات المتعلقة بمجالاتها المختلفة، وتقديم المقترحات والتوصيات للرئيس وللجلسة العامة للمجلس، بما يسهم في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

وقال حزب الجبهة الوطنية، إن الانتخابات كانت فرصة حقيقية لإعادة رسم خارطة التمثيل السياسي والنيابي بما يلبي طموحات الشعب المصري، والتي حرص على خوضها برؤية واضحة قائمة على تقديم كوادر مؤهلة وكفاءات تمثّل صوت المواطن تحت القبة، وتعمل بجدية في خدمة الوطن، بصورة واعية ومسؤولة.

وأكد الحزب، أن تحركاته ترتكز على مجموعة من الثوابت، أبرزها الاصطفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ودعم مؤسساتها الوطنية في معركة البناء والتنمية، والانطلاق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هو الغاية الأسمى، والعمل من أجل البحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة كركيزة أساسية في مسار العمل الوطني.

