الشيوخ| "الخولي" ممثلًا لمستقبل وطن.. و"عليوة" للمصري الديمقراطي

كتب : نشأت علي

02:53 م 26/10/2025

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أخطر حزب مستقبل وطن، مجلس الشيوخ باختيار النائب حسام الخولي ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، فيما اختار حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المجلس، باختيار محمد طه عليوة، ممثلًا للحزب.

ورفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد اعتماد تشكيل اللجان النوعية بشكل رسمي.

ولم يحدد رئيس مجلس الشيوخ، موعد عودة الجلسة المقبلة، وفقًا لما تقره اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ حسام الخولي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد طه عليوة

