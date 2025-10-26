رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد اعتماد تشكيل اللجان النوعية بشكل رسمي.

ولم يحدد رئيس مجلس الشيوخ، موعد عودة الجلسة المقبلة، وفقا لما تقره اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.



وقبيل رفع الجلسة، أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن حزب مستقبل وطن، أخطر المجلس باختيار النائب حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية، ومحمد طه عليوة ممثلا لحزب المصري الديمقراطي