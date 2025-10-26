إعلان

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان

كتب : نشأت علي

02:43 م 26/10/2025

المستشار عصام الدين فريد

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد اعتماد تشكيل اللجان النوعية بشكل رسمي.

ولم يحدد رئيس مجلس الشيوخ، موعد عودة الجلسة المقبلة، وفقا لما تقره اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.


وقبيل رفع الجلسة، أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن حزب مستقبل وطن، أخطر المجلس باختيار النائب حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية، ومحمد طه عليوة ممثلا لحزب المصري الديمقراطي

المستشار عصام الدين فريد رئيس الشيوخ تشكيل هيئات مكاتب اللجان

