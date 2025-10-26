إعلان

انتخابات الشيوخ.. "عمران" رئيسًا للجنة الإعلام.. وياسر جلال وكيلًا

كتب : نشأت علي

02:06 م 26/10/2025

مجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز المستشار محمد عمران (حزب الجبهة) بمنصب رئيس اللجنة.

كما فاز النائبان، ياسر جلال، وأيمن محمد حامد (حزب مستقبل وطن)، بمنصبي وكالة اللجنة، والنائب أحمد عبد اللطيف (حزب العدل) بمنصب أمين السر.

مجلس الشيوخ محمد عمران هيئة مكتب الثقافة والسياحة والآثار حزب الجبهة

