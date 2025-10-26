لجان الشيوخ.. نبيل دعبس رئيسًا لـ"التعليم" ومسعد الششتاوي لـ "الصحة"



أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن اختيار النائب هشام مسعد الششتاوي رئيسًا للجنة.



كما أسفرت الانتخابات، عن اختيار النائبين حسين خضير وشريف وديع ناشد سرجيوس، في منصب الوكيلين، والنائب خالد قنديل في منصب أمين السر.



وأسفرت انتخابات هيئة المكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن انتخاب النائب نبيل دعبس رئيسًا للجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وناجح جلال ونادر يوسف، وكيلين للجنة وانتخاب غادة بدوي أمينًا للسر.



