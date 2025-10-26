

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير لياو لي تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.



في مستهل اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالسفير الصيني، معربة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال تمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة

وأشارت المستشارة إلى سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية للمرأة التي استضافتها العاصمة بكين مطلع شهر أكتوبر الجاري، والتي شرفها بالحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، في دلالة واضحة على حرص القيادة الصينية على دعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والدولي

كما عبّرت عن إعجابها بتجربة متحف المرأة والطفل في الصين الذي زارته خلال مشاركتها في القمة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات الثقافية والمؤسسية بين الجانبين في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتوثيق مسيرة المرأة وإبراز دورها في التنمية.



وثمّنت المستشارة أمل عمار العلاقات الوطيدة والتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة والسفارة الصينية بالقاهرة، وما يشهده من تنفيذ مشروعات مشتركة وبرامج تدريبية تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدة حرص المجلس على تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



كما أكدت رئيسة المجلس أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قضايا المساواة بين الجنسين، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، بوصفها محاور استراتيجية لتمكين المرأة في العصر الرقمي.



من جانبه، أعرب السفير لياو لي تشيانغ عن تقديره لجهود الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وتمكينها، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في هذا الملف الحيوي، ومستعرضًا عددًا من نماذج التعاون الناجحة، ومنها مبادرات تدريب السيدات في سيوة وأسوان، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على الإعداد لعدد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين، احتفالًا بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، تأكيدًا لعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وترسيخًا للشراكة في دعم قضايا المرأة والتنمية المستدامة.



وشهد اللقاء حضور الأستاذة أسماء البغدادي مدير عام المكتب الفني بالمجلس، والأستاذة نجوى إبراهيم ممثلة إدارة تنمية المهارات، والأستاذة رشا حسن ممثلة إدارة التعاون الدولي بالمجلس.



فيما ضم الوفد الصيني كلًّا من المستشارة ما تشنغ مديرة القسم السياسي بالسفارة الصينية، والمستشارة لو تشنشي المستشارة بالقسم السياسي، والمترجم قو يي جيه.