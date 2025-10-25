تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان "وطن السلام"، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

استقبال رسمي ورسائل سلام مع وصول الرئيس السيسي

وفور وصول الرئيس إلى مقر الاحتفالية، قام بالتوقيع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية، وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

الرئيس السيسي للجمهور: وجودكم شرف ومحبتكم في القلب

أعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية في مجالات قوتها الناعمة، الدينية، الطب، الآثار، التاريخ، الإعلام، الفن، والرياضة، بالإضافة إلى عرض افلام تسجيلية بعنوان "حراس الرمال"،"مصر طريق العودة" و"بصيرة قائد".

وجاءت تفاصيل الحفل كالتالي:-

"طولت رقبتنا".. إسعاد يونس تعبر عن امتنان 100 مليون مصري للرئيس السيسي

إسعاد يونس تكسر الروتين أمام السيسي: "البيجامة الكاستور المكوجي ضرب عليها"

"ادوني فرصة بس".. هكذا بدأ السيسي كلمته في احتفالية وطن السلام

السيسي: شهر أكتوبر جميل والنصر ما جاش بالجيش بس

السيسي: المدارس والجامعات يجب أن تنظم رحلات لسيناء بالتنسيق مع الوزارات

ما هي رسالة السيسي حول اتخاذ القرار في احتفالية "وطن السلام"؟