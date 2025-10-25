"التوربينات في حالة سكون".. "شراقي" يكشف آخر تطورات سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي خاصة في ظل حالة التخبط التي تعاني منها إدارة تشغيل السد والتي تسببت في حدوث فيضانات بدولة السودان.

وقال "شراقي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، إن توربينات سد النهضة فى حالة سكون ويجرى تصريف الأمطار من المفيض العلوى موضحا أن وضع سد النهضة لم يتغير منذ الافتتاح فى 9 سبتمبر الماضى سوى فى عدد بوابات التصريف من المفيض العلوى طبقا لكميات الأمطار.

وتابع: "أصبحت بوابة واحدة بدلًا من 4 بوابات، وهى كافية لتصريف الايراد اليومى 150 -200 مليون متر مكعب".

وأوضح شراقي، أن السد العالى يستقبل المياه المنصرفة من سد مروى مشيرا إلى أنه وصلت إلى أقصاها أيام فيضان سد النهضة فى 2 أكتوبر 752 مليون م3 طبقا لوزارة الزراعة والرى السودانية، ثم بدأ ينخفض تدريجيا إلى أن وصل حاليا نحو 550 مليون م3/يوم، علما بأن هناك فقد 8% فى المسافة بين السدين 1000 كم فى أشد صحارى العالم جفافًا.

