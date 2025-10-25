إعلان

طفل للرئيس السيسي: "أنت عارف إني بحبك أوي"

كتب : داليا الظنيني

08:19 م 25/10/2025

احتفالية مصر وطن السلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحظة مؤثرة أثناء استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشاركته في الفعاليات، حيث توجه أحد الأطفال إلى الرئيس قائلًا: "أنت عارف إني بحبك أوي".


وبادل الرئيس السيسي الأطفال في استقباله مبتسمًا: "أنا كمان بحبكم والله".


وحرص الرئيس السيسي على التفاعل مع الأطفال، والاستماع لحديثهم، في مشهد يعكس حرص القيادة على التواصل مع جيل المستقبل.


ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور فعاليات الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، التي تُقام تحت شعار يحمل رسالة إنسانية موجهة إلى العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفل عبدالفتاح السيسي احتفالية مصر وطن السلام العاصمة الإدارية الجديدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟