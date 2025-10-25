طفل للرئيس السيسي: "أنت عارف إني بحبك أوي"

شهدت احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحظة مؤثرة أثناء استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشاركته في الفعاليات، حيث توجه أحد الأطفال إلى الرئيس قائلًا: "أنت عارف إني بحبك أوي".



وبادل الرئيس السيسي الأطفال في استقباله مبتسمًا: "أنا كمان بحبكم والله".



وحرص الرئيس السيسي على التفاعل مع الأطفال، والاستماع لحديثهم، في مشهد يعكس حرص القيادة على التواصل مع جيل المستقبل.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور فعاليات الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، التي تُقام تحت شعار يحمل رسالة إنسانية موجهة إلى العالم.