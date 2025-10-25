إسعاد يونس في احتفالية مصر وطن السلام: معلش مجتش بالبيجامة الكستور

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في بداية احتفالية "مصر وطن السلام": "معلش مجبتش البيجامة الكستور المكوجي ضرب عليها متأسفة جدًا".



وقدمت يونس خلال الاحتفالية التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "سلام يا مصر يا أرض السلام، والسلام لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأضافت إسعاد يونس: حمد الله على السلامة يا ريس من بلجيكا طولت رقبتنا زي العادة وده مش جديد عليك.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور فعاليات الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، التي تُقام تحت شعار يحمل رسالة إنسانية موجهة إلى العالم بأسره



تنظم الاحتفالية شركتا ليجسي إنترتينمنت ودييب، ويقدم الحفل النجمة إسعاد يونس، ويشارك فيه مجموعة من أبرز نجوم الغناء، منهم: محمد منير، أصالة، أمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح.