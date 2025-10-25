عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد الهيئة السويسرية للأدوية برئاسة الدكتور فيليب جيرار، نائب المدير التنفيذي للهيئة، بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في أمستردام، وذلك على هامش مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، جاء الاجتماع لمناقشة سبل التعاون الفني والتنظيمي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجال الرقابة الدوائية.



تم خلال اللقاء استعراض مقترح بروتوكول تعاون شامل بين هيئة الدواء المصرية والهيئة السويسرية، يهدف إلى نقل الخبرات الفنية وتطوير القدرات البشرية، بما يدعم مسار هيئة الدوء المصرية نحو الحصول على تصنيف WLA من منظمة الصحة العالمية.



كما تناول الاجتماع فرص التعاون الإقليمي عبر مبادرة تنسيق الأدوية لشمال إفريقيا (NAMRH)، التي ترأسها الهيئة المصرية، من خلال برامج تدريب وتبادل خبرات لتعزيز كفاءة الهيئات الإفريقية في مجالات الرقابة والتنظيم.



وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاجتماع مع الهيئة السويسرية للأدوية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرقابة والتنظيم الدوائي. وأوضح أن هذه الشراكة ستسهم في رفع كفاءة الكوادر المصرية، وتدعم مسار الهيئة نحو الحصول على تصنيف WLA من منظمة الصحة العالمية، كما تؤكد ريادتها الإقليمية في مجال تنظيم الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.



وأكد الجانب السويسري حرصه على تعزيز التعاون الفني مع هيئة الدواء المصرية، وتبادل الخبرات في مجالات تسجيل الأدوية، التفتيش التنظيمي، وإدارة أنظمة التيقظ الدوائي، بما يسهم في دعم معايير السلامة والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.



حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة سندس محمد، مشرف ملف المنظمات بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ومن الجانب السويسري، الدكتور يورغ شلابفر، رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والدكتورة إيفلين تراكسل، رئيسة قطاع ترخيص المنتجات الطبية والتيقظ الدوائي، والدكتورة جابرييلا زينهاوزرن، رئيسة قسم مشاركات القطاعات.



وتُعد الهيئة السويسرية للأدوية واحدة من أبرز الهيئات الدوائية العالمية، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تسجيل وتقييم الأدوية، والتفتيش التنظيمي (GMP، GDP، GCP)، وإدارة أنظمة التيقظ الدوائي، إضافة إلى الإشراف على التجارب الإكلينيكية وضمان سلامة المنتجات في السوق. وقد مثّل الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تطوير الأطر التنظيمية المشتركة، بما يعزز تطبيق المعايير العالمية والممارسات الرقابية الفضلى.



يعكس هذا التعاون حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز مكانتها الدولية، وتأكيد دورها الريادي في دعم التكامل الإقليمي والتنمية التنظيمية بالقارة الإفريقية، بما يعزز مستوى الاعتماد الرقابي والكفاءة الفنية على الصعيد العالمي.