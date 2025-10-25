بدأت منذ قليل الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، التي تحمل رسالة سامية إلى العالم أجمع تؤكد على دور مصر المحوري في إرساء دعائم السلام، وجهود الرئيس السيسي التي يشهد لها المجتمع الدولي في دعم كل مبادرة تسهم في تحقيق السلام، سواء في فلسطين أو في مختلف دول العالم وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تُنظم الاحتفالية كل من شركة ليجسي إنترتينمنت وشركة دييب، وتقدمها النجمة إسعاد يونس.

ويشارك في الحفل كوكبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم:

محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح.

كما تضم الاحتفالية مجموعة من ألمع الفنانين، أبرزهم:

هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، ومصطفى عماد.

وتتضمن الفعاليات فقرة خاصة يقدمها أحمد الغندور (الدحيح)، في إطار مميز يجمع بين المعرفة والترفيه، ليُختتم الحفل برسالة تؤكد أن مصر ستبقى دائمًا وطن السلام والمحبة والتسامح.