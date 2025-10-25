السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

أفادت قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء وزير السياحة والآثار ومحمد السعدي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع الرئيس السيسي، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل يليق بمكانة مصر ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية.

