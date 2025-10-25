شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، في مستهل زيارتهما للمحافظة اليوم، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "١٠٠ مليون شجرة" بالمحافظة، بمشاركة محافظي سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية ونائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتأتي الفعالية في إطار التكليفات الرئاسية بمتابعة تنفيذ المبادرة الرامية إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين نوعية الهواء، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن والمراكز بمختلف المحافظات.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ما تم تنفيذه من المبادرة في المراحل السابق يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم زراعة 545 ألف شجرة خلال المراحل الثلاث من أشجار الفاكهة والأشجار الخشبية ، و مستهدف زراعة 100 ألف شجرة خلال المرحلة الحالية.

كما قام وفد السادة الوزراء والمحافظين بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.



