كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن المحافظة تواصل حملتها الترويجية لافتتاح المتحف الكبير، والتى بدأتها بنشر اللوحات الدعائية على 100 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم حيث يجرى حاليًا تركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة التي تبين تاريخ مصر على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومتر من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و 6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمى لافتتاح المتحف الكبير.

