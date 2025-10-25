لماذا خفضت الحكومة أسعار توريد بنجر السكر؟.. وكيف يؤثر على المزارعين؟

كشف الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، عن سبب توجه الحكومة لخفض أسعار توريد بنجر السكر من المزارعين خلال الموسم الحالي ومدى تأثير القرار على رقعة البنجر الزراعية.

وقال عبدالجواد، لمصراوي إن قرار خفض سعر توريد البنجر من المزارعين خلال الموسم الحالي، جاء لعدة عوامل أولها انخفاض سعر طن السكر عالميا من 600 دولار إلى أقل من 450 دولارًا وذلك نتيجة للوفرة التي تشهدها الأسواق العالمية من المحصول.

وأوضح أن انخفاض السعر عالميًا أدى إلى توجه القطاع الخاص لاستيراد السكر باعتبار أن سعره أقل منتج المنتج المحلي مما تسبب في تعثر الشركات لبيع المحصول المحلي الذي كانت قد اشترته من المزارعين فكان لابد من تخفيض سعر توريده.

وفيما يتعلق مدى تأثير قرار خفض سعر توريد السكر على الرقعة الزراعية، قال عبدالجواد، إن القرار لم يؤثر على الإطلاق على الرقعة حيث أن موسم زراعة البنجر لم ينتهي بعد ورصدنا حتى الآن زراعة ما يقرب من 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي الذي زرع فيه 750 ألف فدان.