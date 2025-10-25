وزير الري: حان الوقت لمواجهة التعديات على أراضي النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن التعديات على نهر النيل تسبب اختناقات تمنع وصول المياه لملايين المصريين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "لابد أن تفتح هذه الملفات بكل جرأة وشجاعة.. هذه البيوت والعشش المتعدية على نهر النيل وأراضي الدولة أعداد محدودة ولكن تأثيرها كبير".

وأضاف الوزير أن المشكلة ليست مجرد قضية قانونية، المشكلة أن حوالي 400 شخص معتدي يتسببون في عدم وصول المياه إلى ملايين المصريين.. مش قادر أمرر المياه في بعض الأماكن بالدلتا"، مؤكداً: "لابد أن يتم إزالة هذه التعديات وحان الوقت لمواجهة هذا الأمر".

وأشار سويلم إلى أن الحكومة تتبنى مشروعاً قومياً لضبط نهر النيل، قائلاً: "فيه مشروع اسمه المشروع القومي لضبط النيل.. من أول السد العالي إلى فرع دمياط ورشيد حتى يصل البحر المتوسط".

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات مشددة ببدء اتخاذ الإجراءات ضد المتعدين سواء بالزراعة أو البناء.

ولفت الوزير إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة لاستغلال مياه الفيضان خلف السد العالي بشكل أمثل، موضحًا: "في العام السابق ساهمنا بتوفير 240 مليون دولار من خلال كمية المياه التي خرجناها من السد العالي لتوليد طاقة بدلاً من استيراد الوقود".

وأضاف أن كل نقطة مياه في مصر يتم الاستفادة منها، مؤكداً: "لدينا منظومة مائية مغلقة، كل نقطة مياه يتم إعادة استخدامها مرتين وثلاثة وأربعة في بعض الأحيان لتحقيق أقصى استفادة من موارد مصر المائية".

