هل يستطيع ترامب فرض حل الدولتين على إسرائيل؟.. نبيل فهمي يجيب

قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، إن الحديث عن حل الدولتين والآفاق السياسية للقضية الفلسطينية ما زال يفتقر إلى الوضوح في ذهن الإدارة الأمريكية الحالية، موضحًا أن الرئيس الأمريكي لم يُبد موقفًا صريحًا بالموافقة أو الرفض تجاه هذا الحل، في الوقت الذي يظل فيه مرفوضًا وغير مرغوب فيه من الجانب الإسرائيلي.

وأكد فهمي أن الطرف القادر فعليًا على ممارسة الضغط على إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية، ما يفرض على العرب التفكير في كيفية التعامل مع هذا الواقع بحكمة وحزم في آنٍ واحد.

وأضاف فهمي، في حوار خاص مع الإعلامي جمال عنايت ببرنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن المطلوب حاليًا هو الحفاظ على قوة الدفع الناتجة عن قمة شرم الشيخ، وعدم السماح بتلاشي هذا الزخم بمرور الوقت، مع ضرورة استمرار الإدارة الأمريكية في الاهتمام بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية البناء على الزخم السياسي الذي تحقق في الفترة الأخيرة للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة.

وأكد الوزير الأسبق أن الرئيس الأمريكي يمتلك «شيكًا كبيرًا» من الدعم لإسرائيل، وإن لم يكن «شيكًا على بياض»، موضحًا أن الرد العربي يجب أن يتضمن عدة عناصر، أبرزها الثقة بالنفس، والإدراك بأن أي حلول غير عادلة أو غير متوازنة ستنعكس سلبًا على الأمن القومي العربي.

وأضاف أن من الضروري أن يمتلك العرب الجرأة على رفض أي اقتراحات لا تحقق الحد الأدنى من العدالة أو الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأوضح فهمي أن التجربة الأخيرة أظهرت أن العرب لديهم القدرة على صياغة موقف موحد ومؤثر، مشيرًا إلى أن ما حدث في شرم الشيخ وفي المواقف المصرية والعربية اللاحقة برهن على أن «القدرة على قول لا» أصبحت واقعًا.

ولفت إلى أن النموذج الفرنسي السعودي ساهم في تحريك المواقف الدولية، وأن الضغوط الغربية المتزايدة على إسرائيل، إضافة إلى المواقف العربية الثابتة، جعلت الرئيس الأمريكي يطرح مبادرة من 20 نقطة لم يكن ليتقدم بها في السابق، لولا التحول الملحوظ في الرأي العام العالمي تجاه العدوان الإسرائيلي.

اقرأ أيضا:

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل لوزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب المياه بمناطق على مجرى النيل