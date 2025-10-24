عمرو أديب: مصر الشريك الوحيد المؤهل لإحلال السلام في غزة

أكد الإعلامي عمرو أديب، على الدور التاريخي والمحوري لمصر في إدارة ملف غزة ودفع عملية السلام قدمًا.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "من يستطيع أن يحرك الأمور على الأرض؟ من له اليد داخل غزة؟، الإجابة الوحيدة هي مصر بعلاقاتها التاريخية وثقة أهل غزة بها".

وأضاف: "من عنده العلاقات التاريخية؟ من كان قطاع غزة جزءًا منه؟ من يعرف أهل غزة كلهم؟"، موضحًا أن مصر هي الطرف الوحيد الذي يثق به الفلسطينيون جميعًا، وقادر على جمع كل الفصائل على طاولة واحدة، مؤكدًا: "أهل غزة لا يستطيعون أن يثقوا بأحد غير مصر وشعب مصر".

وأشار مقدم "الحكاية" إلى أن مصر تقدم حاليًا مقترحًا لوقف إطلاق نار طويل الأمد، موضحًا أن هناك أنباء عن اتجاه مصري لطرح اقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 10 سنوات.

وأكد أن هذا الاقتراح يأتي في إطار التفكير الاستراتيجي المصري لحل الأزمة، قائلاً: "مصر تحط عقلها وفكرها البراغماتي الواقعي الذي يعرف كل الأطراف ويعرف كيف يجمعهم".

ولفت أديب إلى أن الدور المصري لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، مشدداً على الجانب الإنساني حيث قال: "مصر تدفع المساعدات والأدوية، وهناك 20 ألف حالة تحتاج إلى تدخل طبي في غزة".

وأضاف أن هذا الدور الإنساني يعزز من مكانة مصر ويجعل المجتمع الدولي يدرك أن الرئيس السيسي هو من بيده حلول كثيرة على الأرض.

